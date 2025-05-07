Euroleague’nin son şampiyonu Panathinaikos, play-off 5. ve son maçında ağırladığı Anadolu Efes'i 75-67 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Dörtlü Final bileti aldı. Anadolu Efes'e karşı çok mücadeleci ve zorlu bir seri oynadıklarını belirten Ergin Ataman, "Anadolu Efes'in oyuncularını tebrik ediyorum. Müthiş bir karakter ortaya koydular. Burada serinin ikinci maçında mağlup olduğumuzda bütün avantajımızı kaybetmiştik. İstanbul'daki ilk müsabakada belki de serinin en iyi oyunlarından birini ortaya koyduk. Akıllı oynadık ve oradan galibiyet çıkarmayı başardık. Tabii ki saha avantajını 5. maça taşımak bize çok büyük öz güven verdi. Salonda müthiş bir atmosfer vardı. Hücum anlamında istediğimiz oyunu oynayamadık. Skorerlerimiz Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas kendi performanslarını sergileyemedi ama maçın yıldızı Cedi Osman oldu. Sezonun en iyi oyununu ortaya koydu. Panathinaikos'u üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e taşımayı başardık. Gururluyuz." ifadelerini kullandı.

‘ANADOLU EFES’E KIRGINLIĞIM OLAMAZ’

Ergin Ataman, play-off serisinde Anadolu Efes ile yaptıkları 4. maçta lacivert-beyazlı taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle eski kulübüne kırgın olmadığını belirtti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın bitimine 16 saniye kala aleyhine yönelik tezahüratların başladığını hatırlatan Ataman, "Birkaç taraftar başlattı ama sonra bütün salon onlara ayak uydurdu. Anadolu Efes, ailemin bir parçası. Benim yetiştiğim ve bana büyük katkılar sunan bir kulüp. Anadolu Efes'te 20 yılım geçti. Biz bir aile gibiyiz. Çok büyük bir dostluk içindeyiz. Birkaç seyircinin başlattığı ve diğerlerinin de uyduğu durum beni çok demoralize etti ve maçı bırakarak çıkıp gittim. Benim Anadolu Efes'e karşı hiçbir kırgınlığım olamaz. Hiç kimse yaptıklarımızı bozamaz. Şu an Yunanistan'dayım. Panathinaikos'ta çalışıyorum. En büyük destekçilerimden biri de Tuncay Özilhan ve ailesi." diye konuştu.