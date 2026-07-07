Fenerbahçe'de başkanlık seçimi döneminde gündeme gelen ve Sarı-Lacivertli taraftarların en çok beklediği isim olan Mason Greenwood'un transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Ligue 1 ekibi Marsilya'da gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren İngiliz yıldız Fransa'daki evini boşalttı, Fenerbahçe'den gelecek haberi beklemeye başladı.

MARSİLYA SATMAK ZORUNDA

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 24 yaşındaki yıldız hücumcunun yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübü mali açıdan düzlüğe çıkarabilmek için mutlaka satış yapması gereken Fransız ekibinin elindeki en büyük kozlardan biri olarak Greenwood ismi öne çıkıyor. Öte yandan Marsilya, transfer haklarının büyük bir bölümünün Manchester United'da bulunması nedeniyle oyuncu için yüksek bir bonservis talep ediyor.

Haberde; Greenwood'un kulüp yönetimiyle görüşme gerçekleştirdiği ve transfer olma isteğini net bir şekilde ilettiği belirtildi. İngiliz futbolcunun 'usülen' yeni sezonun ilk idmanına katıldığı ve ayrılığın en kısa sürede gerçekleşmesi için kulübe baskı yaptığı ifade edildi.

'EVİNİ BOŞALTTI FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR'

İtalyan devi Roma'nın ve İspanyol kulübü Atletico Madrid'in de ilgi gösterdiği Greenwood'un transferinde Fenerbahçe, iki ekibin de önünde bulunuyor. Maaş olarak iki kulübün de önüne geçen Sarı-Lacivertli ekip, İngiliz yıldızın ilk tercihi olarak dikkat çekiyor.

Transferin önündeki en büyük engel ise Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki bonservis pazarlıkları. Fransız ekibinin isteği ile Sarı-Lacivertlilerin isteği arasındaki fark, 10 milyon euronun üzerinde olarak belirtiliyor.

Fransız basınından Le Provence'nin haberine göre ise Mason Greenwood, tatil öncesi Aix-en-Provence yakınlarındaki evinin anahtarlarını teslim ederek ayrılık fitilini ateşledi. 24 yaşındaki yıldızın, Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşmasını beklediği ifade edildi.