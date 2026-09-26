Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın Trabzon’da yaptığı her şey gündem oluyor… Mısırlı yıldızın Trabzon’daki yaylada çektiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Salah’ın üzerinde oturduğu taş ziyaretçilerin uğrak noktası olurken, bölgeye 'Salah Yaylası' yazılı tabela yerleştirmişti.

Vatandaşlar taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için sıra oluştururken Trabzon Belediyesi de taşın yanına bank koymuştu.

TABELA DA BANK DA ÇALINDI

Taraftarların akın ettiği ve ‘Trabzon Yaylası’ ismini verdiği alanda şok bir hırsızlık yaşandı… Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Salah'ın fotoğraf çektirdiği taşın bulunduğu bölgeye yerleştirilen bank ve “Salah Yaylası” tabelası çalındı. Yaşanan olayın ardından Kurtdere Yaylası sakinleri çalınan tabelanın yerine yenisini hazırladı.