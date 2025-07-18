Galatasaray Osimhen transferi için artık gün sayıyor… Sarı kırmızılılar Nijeryalı oyuncudan sonra Napoli ile de anlaşma sağladı. Galatasaray yönetimi İtalyan kulübüne 40 milyon Euro peşin verecek. Geri kalan 35 milyon Euro ise 17,5 milyon Euro'luk iki taksite bölünecek. Taksitlerin ödemesi 2026’ya kadar tamamlanacak.

ÇİRKİN PANKART

Napolili taraftalar ise Nijeryalı yıldız için çirkin bir pankart açtı. Açılan pankartta, "Osimhen, cehalet her zaman senin hayatında hüküm sürecek. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" sözleri kullanıldı. Bu pankart sosyal medyada oldukça tepki çekti.