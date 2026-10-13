Mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu görüntü kalitesine yönelik tepkiler sürerken, Kulüpler Birliği Vakfı yayın kalitesini en üst seviyeye taşımak için düğmeye bastı.

Yayın İhale Komisyonu üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Vakıf, yeni yayın sözleşmesinde bulunması zorunlu olan çekim standartları ve teknik kriterleri karara bağladı. Çalışmalar kapsamında, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki uygulamalar yerli uzmanlarla birlikte incelenerek Türkiye şartlarına uyarlandı. Ayrıca Süper Lig'in gerçek ekonomik değerine ulaşabilmesi adına uluslararası bir danışmanlık şirketiyle detaylı değer analizi yürütüldüğü kaydedildi.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİ MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yerleştiği karşılaşmanın ardından, yayıncı kuruluşun sunduğu görüntü kalitesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda yeniden sert eleştirilerin hedefi oldu.

Eleştirilerin zirveye çıktığı gün açıklama yapan Kulüpler Birliği, taraftarları isyan ettiren teknik yetersizliklerin yeni sözleşmeyle birlikte tarihe karışacağını vurguladı. Şartnamede yer alması beklenen 4K yayın ve zorunlu kamera sayıları gibi teknik detayların ise resmi şartname yayımlandığında netleşeceği bildirildi.

GÖZLER YENİ YAYINCIDA

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanlarının Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin takvimi ve detayları şu şekilde belirlenmişti:

TFF'nin takvimine göre yeni yayın hakları ihalesi 13 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Yayın İhale Komisyonu, ihale gününe kadar hazırlıkları eksiksiz tamamlamak adına her 15 günde bir toplanacak. Yayın haklarını halihazırda beIN Sports / Digiturk elinde bulundururken, kulislerde Amazon ile Saran Grup ortaklığının yaklaşık 400 milyon dolarlık bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmiş, ancak bu rakam henüz resmi makamlarca doğrulanmamıştı.