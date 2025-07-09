Fenerbahçe'nin Marco Asensio gündemi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin bir süredir temas halinde olduğu yıldız oyuncu için dişli bir rakip çıktı.

Serie A devi Inter, Paris Saint-Germain’in gözden çıkardığı Marco Asensio için yeniden devrede. Daha önce iki kez gündeme gelen İspanyol yıldız, bu kez Inter’in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Yeni teknik direktör Cristian Chivu’nun ısrarla istediği 10 numara profiline birebir uyan Asensio, kadroda uzun süredir hissedilen eksikliği tamamlayabilir.

INTER YALNIZ DEĞİL: FENERBAHÇE DE DEVREDE

Asensio için sadece Inter değil, Fenerbahçe de girişimlerde bulunuyor. Sarı-lacivertliler son dönemde oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Buna karşın Inter’in Chivu yönetiminde uygulamak istediği yeni 3-4-1-2 veya 3-4-2-1 sistemine Asensio’nun tam anlamıyla uyum sağlayabileceği belirtiliyor.

İLK TEMAS 2023’TE, İKİNCİ DENEME OCAK’TA GELDİ

Inter yönetimi, Asensio'yu ilk olarak 2023 yazında Real Madrid'den bedelsiz ayrıldığı dönemde kadrosuna katmak istemişti. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve menajer komisyonları transferi rafa kaldırmıştı. Ocak ayında PSG'nin oyuncuya kulüp arayışı sırasında Inter yeniden nabız yokladı fakat Arnautovic ve Correa’nın satılamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Şimdi ise üçüncü girişim gündemde.

PSG SATIŞA HAZIR, INTER RAKAMI MAKUL BULUYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan detaylara göre; PSG, Asensio’yu gözden çıkardı ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes Avrupa’da yeni bir takım arıyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan Asensio için Fransız kulübünün 10-12 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor. Bu bedel, oyuncunun PSG’ye bedelsiz katıldığı düşünüldüğünde kulüp için doğrudan bir kazanç anlamına geliyor.

MAAŞ ENGELİ MASADA: INTER FORMÜL ARIYOR

Asensio'nun PSG ile yıllık 8 milyon euro net maaşla devam eden kontratı, transferin önündeki en büyük engel. Inter’in bu rakamı karşılaması mümkün görünmüyor. Ancak Asensio'nun kalan 12 aylık sözleşmesi ve düzenli oynama arzusu, maaş indirimi konusunda ikna edici olabilir. Inter, oyuncuya daha uzun vadeli ve istikrarlı bir sözleşme sunarak bu sorunu aşmayı planlıyor.