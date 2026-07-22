Mohamed Salah, adım adım Beşiktaş’a yaklaşıyor. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız ile ilgili temaslar devam ederken siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Monaco’dan transfer edilen sol bek Ouattara, Kartal’a imza attıktan sonra 11 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Beşiktaş Kulübü’nde formalarda bir güncelleme yapılacak ve Ouattara, 20 numarayı formayı giyecek. Böylece Liverpool kariyerinde Mohamed Salah ile özdeşleşen 11 numaralı forma artık sahibini bulacak.

ERDOĞAN TAKİPTE

Transfer görüşmelerinde ise Başkan Serdal Adalı, gaza basmış durumda. Trossard transferiyle taraftarın sevgisini kazanan Adalı, Salah ile birlikte efsane başkan olma yolunda dev bir adım atacak. Menajer Remy Abbas’ın komisyon olarak yüzde 35’lere kadar çıkması tarihi imzayı ertelemişti. Adalı, Abbas ile masaya oturup anlaşacak ve Mohamed Salah transferinde hiçbir pürüz kalmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ülke tanıtımı adına önemli olan bu transfer için Adalı’dan bilgiler aldığı öğrenildi.