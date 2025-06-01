Dücane Cündioğlu, YouTube hesabında 'Çorbacılar, Dürümcüler ve Baba Katli' isimli bir yayın gerçekleştirdi. Geçen yıllarda kurduğu 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kuran'ı anlayamazlar' cümlesiyle gündem olan Cündioğlu bu kez de 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu.

O İFADELER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cündioğlu, YouTube'daki canlı yayınında kurduğu cümlelerle sosyal medyanın gündemine geldi.

Yazar kimliği ve entelektüel birikimi ile tanınıp videoları ile Youtube'da geniş bir izleyici topluluğuna seslenen Cündioğlu, geçtiğimiz yıllarda 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kuran'ı anlayamazlar. Hamburger yiyip kola içmekle Kur'an anlaşılmaz' demişti. Fakat bu sözler, uzunca bir videodan kırpılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Bugün, bu sözlerinin anlaşılmadığını söyleyen isim, şimdi ise 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi.

Cündioğlu, X'te de paylaşım yaptı.

O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı yeni açıklamayla bu sözlerine açıklık getirdi. Kastedilenin tarhana çorbası ve dürüm olmadığını söyleyen Cündioğlu, 'Dedim ama hangi manasıyla dedim' diyerek izleyenlerin sorgulamasını istedi.

Geçmiş videolarını da izleyen Cündioğlu, o sözlerinin ardından 'Ciddiye almayın' dediğini de belirtti.