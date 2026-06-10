Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Türkiye cuma gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Bu serin ve yağışlı sistemle birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıklarının aniden 10 derece birden düşmesi öngörülüyor.
Bugünün hava durumu raporuna bakıldığında ise yurdun çeşitli noktalarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği bildirildi. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Hakkari çevrelerinin yanı sıra Denizli'nin doğusu ile Van'ın doğusunda gün içerisinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
Bölgesel bazda yapılan daha geniş çaplı tahminlere göre ayrıca Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey şeridi gün boyunca aralıklı sağanak yağışların hedefinde olacak.