Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.  

Motorinin litre fiyatına pazartesi geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.69 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.66 TL

Motorin litre fiyatı: 64.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL

Motorin litre fiyatı: 65.76 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.04 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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