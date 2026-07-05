Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Motorinin litre fiyatına pazartesi geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.69 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL