Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileri ile yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40'ın altına düştüğünü belirtirken, çok sayıda mal ve hizmet kalemine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.



EN DÜŞÜK SİGARA 86 TL OLACAK



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayı itibarıyla sigara fiyatlarında 5 liralık artış yapılacağını belirtirken, zamlarla birlikte en düşük sigara fiyatı 86 liraya yükselmiş olacak.

Sigara fiyatlarının makul seviyelere çekilebilmesi için ÖTV rakamlarında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirten Dündar, "Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. ‘ÖTV’yi makul bir seviyeye çekin, insanlar hayatını kaybediyor’ şeklinde uyarılarımız oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu" ifadelerini kullandı.

ZAM İÇİN TARİH BELLİ OLDU



Sektör kaynaklarına göre, sigara fiyatlarına yapılacak zamlar tüm markalar için geçerli olacak. Zamlı fiyatların 17 Mart itibarıyla uygulanması bekleniyor.