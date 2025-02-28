Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen bu iç transfer, önce Citigroup'un ödeme işlemlerinden sorumlu çalışanı, ardından rakamları kontrol etmekle görevli ikinci bir personel tarafından fark edilmedi. Ancak üçüncü bir çalışanın banka hesap bakiyelerinde bir sorun olduğunu fark etmesiyle hata ortaya çıktı... Bu tespit, ödemenin yapılmasından bir buçuk saat sonra gerçekleşti.

Financial Times'ın bugün yayımladığı iç rapora göre, hatanın düzeltilmesi birkaç saat sürdü. Citigroup, Reuters'a gönderdiği e-posta açıklamasında hata tespit sistemlerinin iki muhasebe defteri arasındaki giriş hatasını hızla belirlediğini ve işlemin geri alındığını duyurdu.

Açıklamada, olayın ne banka ne de müşteri üzerinde bir etkisi olmadığı vurgulandı. Ayrıca banka içindeki önleyici kontrollerin paranın dışarı çıkmasını da engelleyeceği belirtildi.

Financial Times'a konuşan isimsiz bir kaynağa göre Citigroup bu hatayı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Birimi Denetleme Ofisi'ne "kıl payı atlatılan bir hata" olarak bildirdi. 81 trilyon dolarlık hata... ABD'nin üç yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eşdeğer!

1 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE 10 FARKLI HATA

Haberde, bankanın iç raporuna dayandırılarak Citigroup'un 1 milyar dolar veya daha fazla değerde yanlış işlem yaptığı ancak geri alabildiği 10 farklı olay tespit edildiği belirtildi. Bu sayı, bir önceki yıl 13'tü...

Temmuz 2023'te Citigroup bu alanlardaki eksiklikleri gidermekte yeterli ilerleme kaydedemediği için 136 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. 2020 yılında da benzer nedenlerle 400 milyon dolar ceza ödemişti...