Jeolojik hareketler ve iklim dalgalanmaları nedeniyle yeryüzünden silinip tekrar ortaya çıkan Azov Denizi, bilim literatüründe "titreşen deniz" olarak adlandırılıyor. Deniz biyologları, bu döngüsel hareketlerin bölgedeki antik canlı popülasyonunu ve kıyı şeritlerini kalıcı olarak değiştirdiğini belirtiyor.

KARADENİZ VE HAZAR DENİZİ'Nİ BİRLEŞTİREN DEV BİR BOĞAZDI

Deniz biyoloğu Yuri Kvach, Azov Denizi'nin geçmişte Karadeniz ve Hazar Denizi'ni birbirine bağlayan devasa Pontus-Hazar havzasının bir parçası olduğunu ifade ediyor. Suların çekildiği dönemlerde modern plajların yerini subtropikal iklime sahip geniş bozkırların aldığı, nehirlerin ise doğrudan Karadeniz'e döküldüğü kaydedildi.

Suyun her geri dönüşü yeryüzündeki canlı faunası için kitlesel bir felakete yol açtı ve antik canlıların kemiklerini kalın çamur tabakalarının altına gömdü. Fırtınalar meydana geldiğinde ise dipte biriken tüm bu fosil kalıntıları ve tortular akıntıyla birlikte yeniden su sütununa karışıyor.

BÜYÜK TUFAN EFSANESİNİN TEMELİNİ OLUŞTURMUŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, yaklaşık 7 bin 500 yıl önce meydana gelen ve kıyı medeniyetlerini yok eden büyük ölçekli bir su baskınının, Karadeniz ve Azov Denizi'nin sınırlarını kalıcı olarak değiştirdiği hipotezi üzerinde duruyor. Yaşanan bu kitlesel kırılmanın, küresel kültürlerde yer alan Büyük Tufan efsanesinin tarihi kökenini oluşturabileceği öngörülüyor.

Deniz tabanında biriken katmanlar, geçmişte yaşanan küresel gezegen felaketlerinin kronolojik bir kaydı olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, sakin bir havuz gibi görünen bu havzanın aslında gezegenin en dinamik ve değişken su kütlelerinden biri olduğunu tescilliyor.