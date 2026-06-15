Eski Türk-İş Başkanı Bayram Ali Meral, eski DİSK Başkanı Rıdvan Budak ile Tek Gıda-İş, Hava-İş, Petrol-İş, Harb-İş, Maden-İş, Kristal-İş, Deri-İş, Liman-İş, Belediye-İş ve Haber-İş gibi sendikalarda geçmişte aktif görev alan 62 sendika yöneticisi, mutlak butlan kararına karşı olduklarını belirtti.



Ortak açıklamada, alınan kararın bağımsız olmayan bir merci tarafından verildiği vurgulanarak, kararın hedefine ilişkin şu ifadelere yer verildi:



HUKUKSUZ VE SİYASİ



“Hukuka, demokrasiye, adalete ve vicdana aykırı bir yargı darbesi olan mutlak butlan kararını şiddetle kınıyoruz. Hukuka aykırı ve bağımsız olmayan bir merci tarafından alınan mutlak butlan kararının amacı, sandığı göstermelik hâle getirmek ve mevcut siyasi iktidarı kurtarmaktır.”



“Hukuksuz ve siyasi nitelikli butlan kararını aldıran, bu kararı kabul eden ve ülkemizin kurucu partisine polis marifetiyle girmeyi içlerine sindiren şahısları şiddetle kınıyoruz” denilen bildiride, “Kişisel ikbal hevesleri için demokrasiye, delege iradesine ve dahası millet iradesine karşı bayrak açmışlardır. Tarih, bu büyük ihaneti yazacaktır. Mutlak butlan, bunu kabul edenlerin kişisel ihanetinin ötesinde, milletin sandık umudunun ortadan kaldırılmasıdır” denildi.



MEMLEKET MESELESİ



Hedefin CHP’yi etkisiz hale getirerek iktidara alan açmak olduğu belirtilen açıklamada, “Amaç, değişim umudunun temsilcisi olan CHP’nin etkisiz hâle getirilmesidir. Mesele sadece CHP değil, memleket, hukuk ve demokrasidir. Butlana karşı, seçilmiş CHP yönetimi ve seçilmiş Özgür Özel’in yanındayız” ifadeleri kullanıldı.



ANKARALILAR BALKONLARA PANKART ASTI



Butlan kararıyla CHP’de yaşanan krizi aşmak için seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel yönetimi acil kurultay talepe etti. Ancak mahkemenin CHP’nin yönetimine atadığı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ‘tedbir’ kararı gerekçesyle karşı çıktı. Milyonlarca CHP’li biran önce kurultaya gidilmesini istiyor. Ankaralı yurttaşlar da bu isteklerini dün evlerinin balkonlarına astıkları ‘Kurultay İstiyoruz’ pankartlarıyla dile getirdi.







