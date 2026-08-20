Muhteşem doğası kadar kültürel ve endüstriyel mirasıyla da öne çıkan Ayvalık, Rahmi M. Koç Müzeleri’nin farklı duraklarında tarih, kültür, sanat, kitap ve gastronomiyi bir araya getiriyor…

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı ve Locanda; farklı dönemlere ve deneyimlere açılan kapılarıyla Ayvalık’ın çok katmanlı hikayesini keşfe davet ediyor…

200 yıllık endüstriyel miras

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, kentin yaklaşık 200 yıllık endüstriyel miraslarından biri olan fabrikadan dönüştürülmüş…19’uncu yüzyıla ait yapı, yağhane ve sabunhane olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

1950’li yıllarda en parlak dönemini yaşayan, 2000’li yılların başında ise kullanım dışı kalan fabrika, 2021 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Müzede, İstanbul ve Ankara’daki Rahmi M. Koç müzelerinin envanterleri temel alınarak teneke oyuncaklardan buharlı mekanik modellere, bebek arabalarından zaman ölçüm aletlerine uzanan geniş bir seçki sergileniyor.

Cunda’da tarih ve koleksiyon bir arada

Ayvalık kültür rotasının bir diğer durağı olan Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi, tarihi Taksiyarhis Kilisesi’nin atmosferini Rahmi M. Koç Müzeleri’nin koleksiyonlarıyla buluşturuyor. Cunda’daki müze, adanın Rum mirasını görünür kılarken obje çeşitliliğiyle de Rahmi M. Koç Müzeleri’nin bütünlüğüne katkı sağlıyor.

Bu müze, Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile birlikte tek biletle ziyaret edilebiliyor. Böylece ziyaretçiler Ayvalık ve Cunda’daki iki farklı müzeyi gezme fırsatı yakalıyor.

Müze deneyimi ile gastronomi iç içe

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin kültür rotasını tamamlayan Locanda ise tarihi atmosferi Ege mutfağıyla buluşturuyor. Ziyaretçiler müzede geçmişin izlerini keşfederken, Locanda’da aynı coğrafyanın tatlarını deneyimleme fırsatı buluyor. Böylece tarih, kültür ve gastronomi aynı çatı altında bütünleşiyor.

Kitaplarla geçmişe açılan bir kapı

Cunda’daki kültür rotasının önemli duraklarından biri de Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı… Ayvalık ve Cunda’nın kültürel yaşamıyla bütünlük oluşturan kitaplık, bölgenin tarihine, edebiyatına ve kültürel mirasına uzanan farklı bir deneyim sunuyor. Bu yapı da, Ayvalık’taki müze deneyimini yalnızca koleksiyonlarla sınırlı bırakmayıp kitap,

kültür ve etkinliklerle genişletiyor.