Dünya genelinde iklim krizinin etkileri her geçen gün daha görünür hale gelirken, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) küresel çapta büyük bir krize karşı uyarıda bulundu.

WMO tarafından yapılan resmi açıklamada, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla tetiklenen El Niño hava olayının hızla şiddetlendiği belirtildi. Uzmanlar, bu atmosferik dönüşümün önümüzdeki süreçte gezegenin pek çok bölgesinde dengeleri altüst edeceği konusunda hükümetleri acil önlem almaya çağırdı.

Kuraklık ve sel felaketleri eş zamanlı yaşanacak

WMO’nun raporunda, Temmuz-Eylül döneminin küresel hava sıcaklıkları ve ekstrem doğa olayları açısından tam bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Bazı kıtalar kavurucu sıcak hava dalgaları ve kronik kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalırken; bazı bölgelerde ise bunun tam tersi olarak tarım arazilerini ve şehirleri yerle bir edecek şiddetli yağışlar, ani sel baskınları ve tayfunlar baş gösterecek. Bu durumun özellikle küresel gıda tedarik zincirini, su kaynaklarını ve enerji hatlarını doğrudan vurmasından endişe ediliyor.

"Yeni sıcaklık rekorlarına hazır olun"

Meteoroloji uzmanları, El Niño etkisinin sadece bölgesel felaketlerle sınırlı kalmayacağını, küresel ortalama sıcaklıkları da tarihi seviyelere çıkaracağını vurguluyor.

WMO yetkilileri, okyanuslardan atmosfere salınan devasa ısı enerjisinin, önümüzdeki dönemde dünya genelinde yeni sıcaklık rekorlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Yaşanacak ekstrem hava olaylarına karşı erken uyarı sistemlerinin aktif edilmesi ve kriz planlarının devreye sokulması, insan kayıplarını minimumda tutmak adına hayati önem taşıyor.