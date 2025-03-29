Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları , ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Soğuk ve yağışlı hava, Ramazan Bayramı tatili bitinceye kadar etkili olacak. Bayram dönüşünde tatilcileri Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası karşılayacak.

Soğuk ve yağışlı havanın 5-8 Nisan tarihleri arasında etkili olması bekleniyor. Son tahminlere göre hava durumunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Tatil süreci, boyunca da yağışlı hava hakim olurken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak. İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, yağış etkisini sürdürecek. AKOM, yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.