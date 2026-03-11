Modern tarihin en ikonik gökyüzü olaylarından biri olması beklenen "yüzyılın tutulması" için geri sayım başladı. 2027 yılının Ağustos ayında gerçekleşecek tam güneş tutulması, dünyanın belirli bölgelerinde güneş ışığını 6 dakikadan fazla bir süre boyunca tamamen kesecek. Bilim insanları, bu sürenin 2114 yılına kadar görülebilecek en uzun tam kararma süresi olacağını vurguluyor.

MISIR KARANLIĞI YAŞANACAK

Tutulmanın en yoğun ve en uzun hissedileceği merkez üssü Mısır olarak açıklandı. "Mısır karanlığı" olarak adlandırılan bu ekstrem doğa olayı sırasında güneş diski tamamen kapanarak gündüzü geceye çevirecek. Gökyüzü meraklıları ve bilim heyetleri, altı dakikalık bu eşsiz deneyimi yerinde izlemek için şimdiden bölgedeki seyahat planlarını netleştirmeye başladı.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE GÖZLEMLENEBİLECEK

Yüzyılın tutulması Avrupa'nın güneyinde de tam kapasiteyle izlenebilecek. İspanya’nın Malaga ve Cadiz şehirleri ile Cebelitarık hattı, tam tutulmanın görüleceği şanslı bölgeler arasında yer alıyor. Kıtanın geri kalanında ve Polonya gibi ülkelerde ise güneş diskinin yüzde 25 ile yüzde 40 arasındaki bir kısmının kapanacağı parçalı tutulma deneyimlenecek.

REKOR SÜREYE ÇOK YAKIN

2027 yılındaki bu olay, 1955 yılında 7 dakikayı aşan rekor tutulmadan sonra kaydedilen en uzun süreli güneş tutulmalarından biri olacak. Astronomlar, bu denli uzun süreli bir tam kararma fırsatının bir daha ancak 22. yüzyılda yakalanabileceğine dikkat çekiyor. Doğanın bu görkemli şovu, hem bilimsel araştırmalar hem de turizm sektörü için yüzyılın en önemli takvim maddesi kabul ediliyor.