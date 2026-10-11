Japonya merkezli Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türk Lirası'na ilişkin güncel kur tahminlerini yayımladı. Raporda, yüksek faiz oranlarına rağmen TL'deki değer kaybının 2027 yılı boyunca devam edeceği öngörüldü.

Banka, dolar/TL paritesinin Aralık 2026'da 51,50 seviyesine, Mart 2027'de 53,50'ye, Haziran 2027'de 55,50'ye ve Eylül 2027'de 57,00'e yükseleceğini tahmin etti.

"ENERJİ FİYATLARI UZUN SÜRE YÜKSEK KALABİLİR"

MUFG, Türk Lirası üzerindeki temel baskılardan birinin yükselen enerji maliyetleri olduğunu vurguladı. Banka, ABD-İran çatışmasını sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açacak bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği uyarısında bulundu. Raporda, artan enerji ithalatı maliyetleri ve zayıflayan turizm gelirlerinin cari açığı genişleterek Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını artırabileceği belirtildi.

"MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALE ALANI DARALIYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon riskleri nedeniyle eylül ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu. MUFG, döviz rezervlerindeki gerilemenin TL'yi desteklemek için kullanılabilecek müdahale kapasitesini sınırladığını savundu. Banka, ABD-İran çatışmasının başlangıcında lirayı desteklemek için müdahalelerin artırıldığını, rezerv kaybının ardından ise yetkililerin kurda daha hızlı değer kaybına tolerans göstermeye başladığını ileri sürdü.

"20 MİLYAR DOLARLIK FON TASFİYESİ GÜVENİ SARSTI"

Raporda Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin gelişmelere de yer verildi. MUFG, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini belirterek, bu sürecin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti. Likiditeyi korumak ve olası zincirleme etkileri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı aktarıldı.

"PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE TAHMİN"

MUFG'nin Eylül 2027 için açıkladığı 57 liralık dolar/TL tahmini, raporda belirtilen 56,44 liralık genel piyasa beklentisinin üzerinde bulunuyor. Bu fark, Türk Lirası'nda değer kaybı beklentisinin yönünden çok hızına ilişkin görüş ayrılığına işaret ediyor.