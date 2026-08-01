Curtin Üniversitesi’nde görev yapan jeolog Profesör Zheng-Xiang Li ve ekibinin yürüttüğü araştırmaya göre, Avustralya kıtası her yıl yaklaşık 7 santimetre hızla kuzeye, Asya kıtasına doğru ilerliyor. Hint-Avustralya Levhası'nın hareketi doğrultusunda gerçekleşen bu kaymanın, coğrafi yapıyı, ekosistemleri ve teknolojik sistemleri doğrudan etkilediği bildirildi.

KAÇINILMAZ BİR LEVHA ÇARPIŞMASINA YOL AÇABİLİR

Avustralya’nın yaklaşık 80 milyon yıl önce Antarktika’dan ayrılmasıyla başlayan tektonik hareketliliğin devam ettiği belirtildi. İnsan tırnağının uzama hızına denk gelen bu 7 santimetrelik yıllık kaymanın, uzun vadede Güneydoğu Asya ile kaçınılmaz bir levha çarpışmasına yol açacağı kaydedildi.

Çarpışma sürecinde bölgede şiddetli depremler ile volkanik patlamaların yaşanması, yeni dağ sıralarının ve yitim zonlarının (dalma-batma bölgeleri) oluşması bekleniyor.

GELECEĞİN SÜPER KITA ADAYI

Dünya'nın yüz milyonlarca yıllık döngülerle kıtaları birleştirip ayırdığını belirten bilim insanları, Avustralya ve Asya'nın birleşmesiyle “Amasia” adı verilen yeni bir süper kıtanın oluşabileceğini öngörüyor.

Araştırma raporunda, sürecin getireceği olası çevresel değişimler sıralandı. Yeni kurulacak kıta sınırları boyunca yoğun jeotermal hareketlilik ve bir "ateş çemberi" oluşumu. İç kesimlerde geniş çaplı kurak alanların ortaya çıkması, akıntıların yön değiştirmesiyle muson sistemlerinin ve su sıcaklıklarının etkilenmesi bekleniyor.

GPS SİSTEMLERİNDE SAPMA TESPİT EDİLDİ

Kıtanın hareketinin günümüz teknolojisine yansımaları da kayıtlara geçti. 2016 yılında yapılan ölçümlerde, Avustralya’nın koordinatlarında tektonik kayma nedeniyle 1,5 metrelik sapma tespit edildi.

Otonom araçlar, havacılık, askeri sistemler ve haritacılık altyapılarında hatayı önlemek amacıyla ülke koordinatlarına manuel olarak yaklaşık 2 metrelik düzeltme yapıldı. Hareket sürdüğü için küresel konumlandırma sistemlerinin (GPS) periyodik olarak güncellenmesi gerektiği ifade edildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM RİSK ALTINDA

Uzun süredir izole bir coğrafyada evrimleşen koala, kanguru, vombat ve ornitorenk gibi türlerin, Asya ile karasal bağlantının kurulmasıyla yeni yırtıcılar ve rakip türlerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Ekoloji uzmanları; yaşam alanı kaybı, istilacı türler ve iklim değişikliklerinin birleşimiyle bölgedeki endemik türlerin extinction (soy tükenmesi) riski altına girebileceğini bildirdi. Ayrıca ekvatora yaklaşan kıyı şeridinde deniz suyu sıcaklığının değişmesiyle Büyük Set Resifi’ndeki mercan yapılarının yeniden şekilleneceği öngörülüyor.