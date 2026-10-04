Her yıl kış öncesinde yaşanan ve kısa süreli sıcak hava dalgasıyla kendini gösteren pastırma sıcakları için takvim netleşti.

Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında etkili olması beklenen bu dönem, bu yıl da gündüzleri ılık, geceleri ise serin bir hava getirecek. Pastırma sıcaklarının 2026 yılında 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönemde görülmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında pastırma sıcaklarının, ekim ayının son günlerinden kasım ayının ilk haftasına kadar olan dönemde görülmesi öngörülüyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle 25 Ekim – 15 Kasım 2026 arası dikkat çekiyor.

Ancak pastırma sıcakları her yıl aynı tarihte başlamıyor. Hava koşullarına göre değişkenlik gösteren bu dönem için kesin bir tarih vermek mümkün değil. Genel olarak ekim sonu ile kasım başı, Türkiye'de pastırma sıcaklarının en sık yaşandığı dönem olarak öne çıkıyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürüyor. Bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak bu süre uzayabiliyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın paylaştığı bilgilere göre pastırma sıcakları çoğunlukla birkaç gün etkili oluyor, bazı yıllarda ise 7-10 güne kadar uzayabiliyor.

Bu nedenle 2026'da kaç gün süreceği, ekim sonu ve kasım başındaki hava sistemlerine göre netleşecek.

PASTIRMA YAZI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Pastırma yazı adı, geleneksel pastırma üretimiyle ilişkilendiriliyor. Sonbaharda yaşanan güneşli, kuru ve serin geceli hava koşulları, geçmişte pastırmanın kurutulması için uygun bir dönem olarak görülüyordu. Bu nedenle bu kısa süreli sıcak hava dalgası "pastırma yazı" ya da "pastırma sıcakları" olarak anılmaya başlandı.

PASTIRMA SICAKLARI NEDEN OLUR?

Pastırma sıcakları, genellikle kış öncesinde yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle oluşuyor. Bulutluluğun ve yağışın azalmasıyla gündüz saatlerinde güneşlenme artıyor, sıcaklıklar kısa süreliğine yükseliyor.

Geceleri ise açık gökyüzü nedeniyle yeryüzü hızla soğuyor. Bu yüzden gündüzleri ılık hatta sıcak bir hava hissedilirken, gece ve sabah saatlerinde serinlik hissediliyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma sıcakları çoğunlukla ekim sonu ve kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Bu dönemde sıcaklıklar, yazın sona ermesiyle birlikte düşmeye başlasa da bazı günlerde yeniden yükseliyor. Özellikle gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin bir hava yaşanıyor.