Almanya genelinde afet ve acil durumlarda kullanılan halkı bilgilendirme sistemleri, 10 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek ülke çapındaki "Uyarı Günü" kapsamında yeniden test edilecek.

Artı49'da yer alan habere göre; Federal hükümet, eyaletler ve belediyelerin ortaklaşa yürüttüğü uygulamayla, olası bir kriz anında halka hızlı ulaşılmasını sağlayan mekanizmaların işleyişi kontrol edilecek. Her yıl eylül ayının ikinci perşembesinde düzenlenen test uygulamasına ek olarak Bavyera eyaleti, her yıl mart ayının ikinci perşembesinde ayrı bir eyalet çapında test gerçekleştiriyor.

TEST SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

10 Eylül'deki deneme uyarısı, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından saat 11.00’de başlatılacak. Test süreci, saat 11.45’te tehlikenin sona erdiğini bildiren "tehlike geçti" mesajının gönderilmesiyle tamamlanacak.

UYARI KANALLARI VE KULLANILACAK YÖNTEMLER

Test kapsamında farklı iletişim araçları eş zamanlı olarak devreye sokulacak:

Cell Broadcast: Şubat 2023'ten bu yana kullanılan sistemle, sinyal almaya hazır durumdaki cep telefonlarına herhangi bir uygulama yükleme zorunluluğu olmaksızın doğrudan uyarı mesajı gönderilecek.

Mobil Uygulamalar: NINA ve KATWARN gibi ücretsiz uyarı uygulamaları üzerinden bilgilendirme ve yönlendirme mesajları iletilecek. Yetkililer, konum bazlı anlık bildirimlerin alınabilmesi için uygulama izinlerinin ve konum servislerinin açık tutulmasını öneriyor.

Medyalar ve Dijital Ekranlar: Radyo ve televizyon kanallarından resmi duyurular yapılacak; şehir merkezlerindeki dijital panolar, toplu taşıma noktaları ve tren istasyonlarındaki ekranlarda uyarılar yayımlanacak.

Sirenler ve Sesli Anonslar: Yerel düzeyde sirenler çalınacak ve hoparlörlü araçlarla anonslar gerçekleştirilecek.