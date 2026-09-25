Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanan tütünle mücadele kanun teklifi taslağında "slim" (ince) sigaralara yönelik dikkat çeken bir düzenleme yer aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki ince sigara çeşitlerinin tamamen kaldırılması ve standart paket uygulamasına geçilmesi öngörülüyor.

Hazırlanan taslak, genel olarak sigara kullanım oranlarını düşürmeyi ve tütün ürünlerine erişimi zorlaştırmayı hedefleyen kapsamlı maddeler içeriyor.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, kadınlarda sigara kullanım oranının son 10-15 yılda %40-50 civarında arttığını, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda ise bu kullanımın %90'ı aştığını belirtti.

Taslakta yer alan ince sigara düzenlemesini değerlendiren Ergüder, standart paket uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm sigaraların tek tip satılacağını, 'slim' sigaraların ortadan kalkmasının doğrudan kadınları ve gençleri korumaya yönelik bir hamle olduğunu vurguladı.

GENÇ NESİLLERE ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞININ KAPISI ARALANIYOR

Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifi taslağındaki kısıtlamalar yalnızca ince sigaralarla sınırlı kalmıyor.

Taslağın en radikal maddelerinden birine göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğan kişilere tütün ürünlerinin satışı, içimi ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak.

Bunun yanı sıra, 18 yaşından küçüklerin tütün ürünü satın almasını kesin olarak engellemek amacıyla satış noktalarında kredi kartı ve kimlik doğrulama sistemlerinin uygulanması hedefleniyor.

LOKANTALARIN AÇIK ALANLARINDA DA SİGARA İÇİMİ TAMAMEN YASAKLANACAK

Sosyal yaşama yönelik düzenlemelerin de yer aldığı taslak uyarınca, lokantaların açık alanlarında sigara kullanımı tamamen sonlandırılacak.

Park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde ise sigara içilmesi için dışarıdan görünmeyecek şekilde özel alanlar oluşturulacak. Türkiye, bu aşamalı kısıtlamalarla birlikte 2040 yılından itibaren tütün ürünlerinin üretimi ve satışını ülke genelinde tamamen sonlandırmayı planlıyor.

TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYOR

Getirilmesi planlanan sert kısıtlamaların kamuoyundaki karşılığı da araştırmalara yansımış durumda.

Yeşilay tarafından yaklaşık 7 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasında, hazırlanan yeni kanun teklifine vatandaşların %90'ının destek verdiği görüldü. Araştırma sonuçları, mevcut sigara kullanan bireyler arasındaki destek oranının dahi %60 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.