Arkeoloji dünyası, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden yüzyıllar öncesine dair imkansız bir kanıtla sarsılıyor. Meksika’nın Toluca Vadisi’ndeki Calixtlahuaca bölgesinde, bir Aztek gömü alanında bulunan "Tecaxic-Calixtlahuaca" başı, tarih kitaplarını yeniden yazdırmaya aday. Pişmiş topraktan yapılan ve bariz Roma karakteristiklerini taşıyan bu gizemli heykel, "Antik çağda okyanus ötesi temas mı yaşandı?" sorusunu bilimsel bir zemine taşıdı.

HER ŞEY 1933'TE BAŞLADI

Aslında her şey 1933 yılında arkeolog José García Payón tarafından yürütülen kazılarla başladı. Ancak buluntunun gerçek sarsıcı etkisi, New Mexico Üniversitesi’nden Dr. Romeo Hristov ve ekibinin başlattığı modern incelemelerle ortaya çıktı. Hristov, 1990’lı yıllardan itibaren bu heykeli bilimsel bir "anomali" olarak nitelendirdi ve kökenini araştırmaya başladı. 2001 yılında yayımlanan raporlar, heykelin yaklaşık M.S. 200 yılına, yani Roma İmparatorluğu’nun zirve dönemine ait olduğunu doğruladı.

EN GÜÇLÜ FİZİKSEL KANIT

Heykelin bulunduğu Aztek katmanı M.S. 1476 ila 1510 yılları arasını işaret ediyordu. Ancak Heidelberg Üniversitesi’nde yapılan termolüminesans testleri, heykelin üretim tarihinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığını kanıtladı. Dr. Hristov, bu bulgunun Kolomb öncesi dönemde trans-atlantik bir temasın en güçlü fiziksel kanıtı olduğunu savunuyor. Hristov’a göre; fırtınaya yakalanan bir Roma gemisinin Meksika kıyılarına sürüklenmiş olması veya Akdenizli denizcilerin çok daha erken dönemde kıtaya ulaşmış olması kuvvetle muhtemel.

ATALARDAN KALMA BİR MİRAS

Bilim dünyasının bir kısmı, heykelin sömürge döneminde oraya getirilmiş olabileceğini iddia etse de; Dr. Hristov, heykelin bozulmamış bir pre-kolombiyen (Kolomb öncesi) tabakasında bulunduğunun altını çiziyor. Heykelin Aztekler tarafından "egzotik bir kutsal emanet" veya "atalardan kalma bir miras" gibi saklandığı düşünülüyor. Arkeologlar, heykelin karakteristik sakallı yapısının ve saç stilinin, M.S. 2. yüzyıl Roma sanatıyla birebir örtüştüğünü belirtiyor.

BU SORU TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bu keşif, sadece bir heykelden ibaret değil; antik denizcilerin sandığımızdan çok daha cesur olduğunu gösteriyor. Dr. Romeo Hristov’un "Ancient Mesoamerica" dergisinde yayımlanan çalışmaları, bu küçük pişmiş toprak başın, okyanusun iki yakasını sandığımızdan bin yıl önce birbirine bağlamış olabileceğini gösteriyor. 1492 tarihi artık tek başına değil, yanındaki bu 2 bin yıllık Roma gizemiyle birlikte anılmaya mahkûm.