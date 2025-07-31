AKP-MHP'nin Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçle başlayan tartışmalar sürüyor. Türk Milleti tanımına karşı olarak geliştirilen 'Türkiyelilik' kavramı tartışmalardaki yerini koruyor.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in sorularını yanıtladı. Türkiyelilik kavramını da yorumlayan Ortaylı, eleştirilerini sunarken şu ifadeleri kullandı:

'TÜRKİYELİ DİYE BİR LAF YOK'

"Türkiyeli doğru bir tabir değil. Fransa'da da Normanlar var, Basklar var. Senin ana baban Fransız mı demiyor. Fransa karmakarışık bir ülke. Bugün de öyledir onlar. Buraya Fransız dediğin zaman hepsi anlaşılır. Bir sürü göçmen vardır orada. Avrupa karışmıştır. Burada da öyledir. Türkiyeli diye bir laf yok. Türkiyeli ne demek yahu. Muğlalı mı Antepli mi nedir? Tercüme edebilir misin? Böyle saçma kelime olur mu?"

'NEDEN TÜRKİYELİ OLACAĞIM BEN TÜRK'ÜM'

"Kendi kimliğini ispat etmek isteyen buyursun söylesin. Ne diye ben Türkiyeli olacağım. Üstelik ben Türkiyeli değilim bir tek babam gömülü burada ama ben Türk'üm bu çok açık bir şey. Bunun gibi bir sürü insan Türk. Ne demek istiyorsunuz nedir amacınız."

'ÇİZMEYİ AŞMAYIN'

"Adamın biri saygım çok büyük. Basit bir çiftçilikten gitmiş Amerika gibi bir ülkede zengin olmuş. Yeni bir yoğurt süt gıda sanayi kurmuş. Şapkamı çıkartırım ama şimdi gelmiş Türkiyeliler diyor. Çok ayıp. Kendi yaptığı yoğurdu Yunan Yoğurdu diye tanıttı millete. Yoğurtun cinsine karar verememişken milletin cinsine karar verip Türkiyeli diyorsun. Bu gibi şeylere taviz vermemiz mümkün değil. Bu entelektüel yapıya mantık yapısına aykırı bir şey. Rica ediyorum çok güzel iş yaptınız ama çizmeniz de çok güzel ama aşmayın"

'TÜRKİYE'DEKİ ARAPLAR KENDİLERİNİ AYRI TUTUYOR'

"Türkiye'de Araplar yaşamıyor. Arap nesiller olabilir. Türkiye'de yaşayanlar Arami'dir. Zamanla İslamiyet'in yayılması ile Arabize olmuş bir kavimdir. Tıpkı Suriye'deki gibi. Türkiye'deki Araplar da kendilerini güneydeki büyük kitle ile ayrı tutuyor."