UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde sahasında Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı ağırlayan Galatasaray, taraftarının müthiş desteği eşliğinde sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Rus yıldızı Aleksey Batrakov oldu.

Hücum hattındaki etkinliği, oyun zekası ve soğukkanlı bitiriciliğiyle maça damga vuran genç futbolcu, rakip fileleri iki kez havalandırarak sarı-kırmızılı camiaya altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Devler Ligi arenasındaki performansıyla uluslararası otoritelerden tam not alan Batrakov, gecenin en çok konuşulan oyuncuları arasına adını yazdırdı.

HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA, resmi kanalları üzerinden haftanın en iyi performanslarını oylamaya açtı. Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyetinde başrol oynayan Aleksey Batrakov, UEFA tarafından "Haftanın Futbolcusu" (Player of the Week) ödülüne layık görülen 4 adaydan biri oldu.

Diğer adaylar ise şöyle:

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain - İspanya)

Anastasios Douvikas (Como - Yunanistan)

Kasper Jörgensen (LASK - Danimarka)

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın bir numaralı sahnesinde sergilediği olgun futbolla taraflı tarafsız herkesin alkışını toplayan Batrakov'un adaylığı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük bir coşku ve gururla karşılandı.