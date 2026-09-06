Venedik Lagünü'nün eşsiz konumunda bulunan ada, Venedik'in yanı sıra Torcello, Murano ve Burano adalarını gören panoramik bir manzaraya sahip. İçinde bulunan özel kanalı ve iki ayrı tekne yanaşma noktası sayesinde deniz ve hava yoluyla ulaşımın son derece kolay olduğu mülk, geçmişin askeri mimarisini modern lüksle birleştiriyor.

Tarihi 1806 yılına dayanan ve Napolyon yönetimi sırasında Venedik Lagünü'nü korumak amacıyla inşa edilen askeri tahkimat, Avusturya hakimiyeti döneminde daha da güçlendirildi.

1866 yılında İtalya Krallığı'na katılan ve Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askeri işlevini koruyan ada, ilerleyen yıllarda özel mülkiyete geçerek konut kullanımına dönüştürüldü. En son 1996 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçen ve bünyesinde dört ana oda ile iki banyo barındıran tarihi kale yapısı, günümüzde etrafı sebze bahçeleriyle çevrili özel bir villa olarak hizmet veriyor.

Satış sürecini yürüten lüks gayrimenkul firmasının yetkilileri, adanın yalnızca bir taşınmaz değil; eşsiz bir mahremiyet, tarih ve manzara bütünlüğü sunduğunu belirtiyor. Yeni sahibine bakıcı lojmanını ana bina ile birleştirerek daha geniş ve modern bir yaşam alanı oluşturma imkanı da tanıyan Crevan Adası, Venedik'in kültürel cazibesinden kopmadan dünyadan izole bir yaşam sürmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor.