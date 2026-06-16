Londra’nın finans merkezi City bölgesinde konumlanan tarihi Royal Exchange, dört yıl aradan sonra yeniden el değiştiriyor. En son 2022 yılında ABD merkezli varlık yönetim şirketi Ardent Companies UK tarafından satın alınan ikonik yapı, yeni yatırım stratejileri doğrultusunda tekrar piyasaya sunuldu. 2022'deki satışta yaklaşık 50 milyon sterlin değerleme gören merkezin, güncel piyasa koşullarında 75 milyon sterlin (4.659.629.250,00 TL) sınırına ulaşabileceği öngörülüyor.

%99 DOLULUK ORANI VE ZİYARETÇİ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam 51 bin 400 metrekarelik bir alanı kapsayan Royal Exchange, perakende mağazaları, restoranları ve barlarıyla Londra’nın en prestijli ticari alanlarından biri olma özelliğini koruyor. Bloomberg tarafından paylaşılan verilere göre, merkezdeki ticari alanların doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaşmış durumda.

Son bir yıl içinde yaya trafiğinde yüzde 12’lik bir artış kaydedilen tarihi merkezde, Fortnum & Mason gibi dünyaca ünlü markaların yeni teras barı ve restoran yatırımları da bölgedeki ticari hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

1566'DAN GÜNÜMÜZE FİNANS VE TİCARETİN MERKEZİ

Geçmişi 1566 yılına kadar uzanan Royal Exchange, Londra’da özel olarak ticaret amacıyla inşa edilen ilk merkezler arasında yer alıyor. İngiliz ticaret tarihinin en önemli sembollerinden biri kabul edilen yapı, geçmiş dönemlerde yalnızca alışverişe değil, küresel finansa da yön verdi.

Dünyaca ünlü Lloyd’s sigorta piyasası ve Londra Uluslararası Finansal Vadeli İşlemler Borsası gibi büyük finans kurumları, geçmişte faaliyetlerini bu tarihi çatı altında yürütmüştü. Mevcut sahibi Ardent Companies UK’in satış sürecini resmen başlatmasının ardından, Londra’nın bu en köklü ticaret noktasının yeni sahibinin kim olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.