28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan çatışmalar, bugün ABD ve İsrail arasında mutabakata varılan barış anlaşması ile sona erdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, gece yarısı yaptığı açıklama ile "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasını doğrulayarak Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarete yeniden açıldığını duyurdu.

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ

Barış anlaşmasının İranlı yetkililer tarafından da doğrulanması ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabad'nin 19 Haziran'da İsviçre'de ABD ile resmi imzaların atılacağını söylemesiyle birlikte piyasalarda da hareketlilik başladı.



Barış haberlerinin ardından haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altın 100 doların üzerinde yükseliş yaşadı.



Son haftalarda peş peşe yaşadığı düşüşlerle yatırımcısında büyük bir paniğe neden olan altının yeniden yükselişe geçmesi altın sahiplerinin yüzünü güldürürken, petrol fiyatlarında da beklentilerle ölçülü şekilde düşüş serisi başladı.



Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığının duyurulmasıyla birlikte Brent Petrol yüzde 5'e yakın değer kaybederek 82 dolar seviyesine geriledi.