10 yıl önce birleşen dev iki şirket yıllar sonra ayrılıyor. Artan maliyetler ve talebin azalması tarihi ayrılığın sebebi olarak görülüyor.

10 YILLIK ORTAKLIK SONA ERİYOR

Dünyaca ünlü gıda devi Kraft Heinz, sektördeki hızlı değişimlere kayıtsız kalmayarak 10 yıllık birlikteliği sona erdirme planlarını masaya yatırdı. 2015 yılında Kraft ve Heinz’ın birleşmesiyle kurulan dev şirket, şimdi tarihi bir bölünme ihtimaliyle gündemde.

Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler, tüketici tercihlerindeki değişim ve işlenmiş gıdaya olan talebin azalması gibi faktörler, Kraft Heinz’ı stratejik bir yeniden yapılanma arayışına itti. Şirketin, bazı temel tüketim ürünlerini yeni bir yapı altında toplama seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

EN BÜYÜK BİRLEŞMELERDEN BİRİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Reuters’ın ulaştığı kaynaklara göre, bu ayrışmayla birlikte oluşacak yeni şirket yaklaşık 20 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olabilir. Bu yapı altında, Kraft markalı çok sayıda ikonik ürünün yer alması planlanıyor. Bu adımın amacı ise, hissedarlara daha fazla değer yaratmak ve rekabet gücünü artırmak.

2015 yılında Warren Buffett’ın liderliğindeki Berkshire Hathaway ve Brezilyalı yatırım şirketi 3G Capital’in desteğiyle gerçekleşen Kraft-Heinz birleşmesi, gıda sektörünün en büyük birleşmelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Bugün Kraft Heinz çatısı altında Heinz ketçap, Philadelphia krem peynir, Oscar Mayer, Planters, Jell-O ve Velveeta gibi dünya çapında tanınan 200’den fazla marka bulunuyor.

NİHAİ KARARIN AÇIKLANACAĞI TARİH BELİRSİZ

Şirketten yapılan açıklamaya göre henüz alınmış resmi bir karar yok. Farklı bölünme senaryoları üzerinde çalışmalar devam ediyor ve nihai kararın ne zaman açıklanacağı belirsizliğini koruyor.

Sektör uzmanları ise Kraft Heinz’ın bu potansiyel hamlesini dikkatle takip ediyor. Uzmanlara göre bu adım, diğer büyük gıda üreticileri için de olası bir yeniden yapılanma dalgasının öncüsü olabilir.