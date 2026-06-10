Borgentreich kentinin güneybatısında bulunan kazı alanında ahşap ev izleri, 10. ve 11. yüzyıllara tarihlenen seramik parçaları, iki kuyu ve taş temelli bir mahzen ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bulunan kalıntıların uzun süredir yalnızca tarihi belgelerde adı geçen Echene yerleşimine ait olduğunu belirtiyor.

KAYIP YERLEŞİMİN İZLERİ TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Echene'nin adına ilk kez 944 yılına ait kayıtlarda rastlanıyor. Yerleşim sonraki yüzyıllarda çeşitli belgelerde anılsa da 15. yüzyıldan sonra izine rastlanmamış ve zamanla tamamen unutulmuştu. Arkeologlar, bugüne kadar tam konumu belirlenemeyen yerleşimin yerini, enerji altyapı çalışmaları öncesinde yapılan araştırmalar sayesinde tespit etti.

Kazılarda bulunan direk çukurları, bölgede bir zamanlar büyük ahşap evlerin bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre dönemin ana konutları 20 metreden uzun olabiliyordu. Ayrıca yardımcı yapıların da kısmen toprağa gömülü şekilde inşa edildiği belirlendi.

ORTA ÇAĞ YAŞAMINA IŞIK TUTACAK

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri ise taş duvarlı bir mahzen oldu. Kuzeye açılan girişe sahip yapının, bölgedeki benzer örneklerden farklı olarak taş işçiliği kullanılarak inşa edildiği belirtildi. Uzmanlar, bu keşfin Orta Çağ'daki yapı tekniklerindeki değişimi anlamak açısından önemli veriler sunduğunu ifade ediyor.

Kazı ekibi şimdi yüzlerce seramik parçasını inceleyerek yerleşimin kuruluşundan terk edilişine kadar geçen süreci yeniden oluşturmayı hedefliyor. Araştırmacılar, keşfin yalnızca Echene'nin yerini ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda Orta Çağ Almanyası'ndaki kırsal yaşam hakkında da yeni bilgiler sağlayacağını belirtiyor.