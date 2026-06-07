ABD'nin New York kentinde 1902 yılında inşa edilen tarihi Flatiron Binası, 124 yıllık geçmişinde ilk defa kurulan harici bir sistemle ışıklandırıldı. Newsweek'in yayımladığı rapora göre bu gelişme, dünyanın en eski gökdelenlerinden biri olan yapının özel lüks dairelere dönüştürülme sürecindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA İSKELELER KALDIRILIYOR

Amerikalı mimar Daniel Burnham tarafından tasarlanan 24 katlı ve 93 metre yüksekliğindeki üçgen yapının cephe restorasyonunda sona yaklaşıldı. Aydınlatma sisteminin devreye alınmasıyla eş zamanlı olarak, binayı çevreleyen koruyucu iskelelerin de kademeli olarak sökülmesine başlandı. Proje temsilcileri, tarihi mimari tasarıma zarar vermemek adına enerji tasarruflu LED armatürlerin dışarıdan görünmeyecek şekilde dikkatlice yerleştirildiğini bildirdi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında binanın dış cephesinde kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 1.000'den fazla pencere yenilenirken, dış cephede yer alan binlerce pişmiş toprak unsur aslına uygun olarak restore edildi ve yapının kendine özgü 2 metre yüksekliğindeki korniş bölümü onarıldı.

LÜKS KONUT DÖNÜŞÜMÜNDE REKOR FİYATLAR

Tarihi yapının ticari ofis işlevinden lüks bir konut kompleksine dönüştürülmesi, Flatiron tarihinin en köklü mülki değişikliği olarak öne çıkıyor. Restorasyonun ardından özel mülk statüsü kazanacak olan binadaki üç yatak odalı lüks dairelerin başlangıç satış fiyatının 14,85 milyon dolar olarak belirlendiği açıklandı.

Bu dönüşüm projesi, New York genelinde ve ABD genelinde yürütülen tarihi binaların yeniden işlevlendirilmesi akımının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde bulunan yaklaşık 125 milyon binanın neredeyse yarısı 50 yaşın üzerindeki yapılardan oluşuyor.