İslam dünyasında nadiren yaşanan bir durum, 2030 yılında gerçekleşecek. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10 gün erken gelmesi, bazı yıllarda dikkat çekici olaylara neden oluyor. Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanırken, 2030 yılı ise unutulmaz bir yıl olacak.

2030'DA İKİ RAMAZAN YAŞANACAK

2030 yılında ilk Ramazan ayı ocak ayında başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Ancak aynı yılın aralık ayında Ramazan ayı bir kez daha başlayacak. Böylece Müslümanlar, aynı yıl içinde iki kez Ramazan orucu tutma fırsatını yakalayacak.

Bu durum, hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farktan kaynaklanırken, bir sonraki yıl, yani 2031’de Ramazan kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek ve en kısa oruç süreleri yaşanacak.

2047’DE TARİHİN EN UZUN ORUÇLARI TUTULACAK

2031 yılında en kısa oruç süresi yaşanırken, 2047 yılı ise tam tersi bir tabloya sahne olacak. Ramazan, haziran ayına denk gelecek ve günlerin en uzun olduğu dönemlerde tutulacak.

Özellikle Avrupa'nın kuzeyi, Kanada ve İskandinav ülkeleri gibi bölgelerde gün ışığının 18-20 saati aştığı zaman dilimlerinde oruç süresi oldukça uzun olacak.