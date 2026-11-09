İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Nuruosmaniye Camii’nin bahçesinde yemekli düğün yapıldığının ortaya çıkması, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Olay bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyla ortaya çıktı. Görüntülerde cami avlusu özenle süslenmiş, masalara tabaklar konulmuş, nikah töreni için yapılan hazırlıklar yer alıyor. Kısa sürede yayılan video tartışma ve tepkiye yol açtı.

Masalar süslendi tabaklar konuldu.

HERKESE SERBEST Mİ?

Bir sosyal medya kullanıcısı, Diyanet’i etiketleyerek “Nuruosmaniye’de nikah yapıldığına denk geldim. İsteyen herkes bunu yapabiliyor mu yoksa bu da mı torpille oluyor?” diye sordu.

Bazı kullanıcılar uygulamanın doğru olup olmadığını sorgularken, asıl önemli konunun, bazı kişilere iltimas geçilmesi olduğu vurgulandı.

Türkiye’de müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak nikah kıyma yetkisine ve usullerine sahip. Camilerde nikah kıyılabiliyor. Ancak tarihi eser niteliğindeki camilerde durum farklı.

Yeni evliler mumlar ve çiçeklerle donatılan uzun davet masalarının arasında düğün pozu verdi. Organizasyon şirketi, kuverlerle donattığı revaklı avluyu “Sadece çiftimiz için özel ayarlandı” sözleriyle tanıttı.

BUNA KİM İZİN VERDİ?

Tarihe saygı olarak bu konuda talep yok. Yani kimse Sultahahmet Camii’nde düğün yapmak istemiyor. Talep edilse dahi uzun bir izin süreci var. Birçok kurumun onay vermesi gerekiyor.

Yapımına 1748 yılında I. Mahmud döneminde başlanan Nuruosmaniye Camii, 1755 yılında III. Osman döneminde tamamlanmıştı. Böylesine tarihi bir cami için nasıl izin alındığı merak konusu.

Caminin bahçesine beyaz platform nikâh masası ve rengârenk çiçeklerle özel tören alanı kuruldu.

Sosyal medya torpilli çifti merak etti

- Torpili yapan ya da yaptıran bizzat kendisi dedi, ‘taleple gelmeyin nadir bir durumdur.’

- Bu imtiyazlar fazla rahatsız edici oluyor.

- Cimer’e şikayet ettim. Haklar eşit olsun.

- Bu ülkede paran varsa Ayasofya’da bile davul zurna öttürürsün.

- Camileri cümbüşe çeviren devlet.

- Bir şeylerin bu denli alenileşmesi garip geliyor.

- Boşuna heveslenmeyin, çiftimiz için özel ayarlanmış bizlere yok.