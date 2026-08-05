İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Haydarhane Camisi'nin haziresinde bazı mezar taşlarının kırıldığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARIYLA YAKALANDI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekiplerinin çalışması sonucunda, mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen İ.D. (21) adlı şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyete götürülerek gözaltına alındı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelinin 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.