Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Çağ Çağ Çayı Vadisi’nin Sivrice Mahallesi Beyazsu mesire alanında özel bir mülkiyete ait alanda atıl durumdaki tarihi değirmenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Mülk sahipleri temizlik yaparken değirmenin tabanında mozaik buldu, Mardin Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

Alanın tescili için çalışma başlatıldı. Turizm bakanlığı da kurtarma çalışması için talimat verdi.

Kurtarma kazısında değirmenin iç bölümündeki iki alanda farklı renkte mozaik taban döşemelerine rastlandı.

Mozaik döşemelerde kare, dikdörtgen, daire ve üçgen gibi geometrik şekillerin yanı sıra dalga, düğüm, haç ve sonsuzluk motifiyle Tittos Domestikos yazılı yazıta ulaşıldı.

Mardin Müzesi müdürü İdris Akgül mozaikle ilgili şunları söyledi:

"Değirmen sonraki dönemlerde eklenti olarak yer almakta. Mozaiğin bulunduğu yapı kalıntısıysa daha eskiye doğru gitmekte. Mozaikli taban döşemesinde yaptığımız kazı çalışmasında daha çok geometrik motifler yer almakta."

"Bizi en çok sevindiren ve heyecanlandıran mozaiğin üzerinde bir yazıtın yer alması. Yazıt iki kelimeden (Tittos Domestikos) oluşmakta. Tittos bir özel isim ama Domestikos'a baktığımızda kaynaklarda daha çok bir ünvan olarak geçmekte."

"Bu ünvandaki kişilerin daha çok askeri bölümlerde ve kiliselerde herhangi bir görevli olarak yer aldıkları bilinmekte. 40 metrekareye yakın bir mozaik ortaya çıkardık."

"Ana panolarda düğüm motifi şeklinde madalyonlar bulunmakta, bu madalyonların içerisinde de geometrik şekiller ile haç işareti olarak nitelendirebileceğimiz motifler tespit edilmiştir. Yapı kalıntısı olarak baktığımızda mekan diğer parsellere doğru genişlemekte."

"İlk aşamada tam olarak ne olduğunu bilmesek de yazıttan buranın sivil bir idareciye ait yapı olduğunu söyleyebiliriz."