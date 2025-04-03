UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının 12 ay boyunca sürdüğünü söyledi.

Kentin en merkezi yapılarından biri olan meclis binasındaki çalışmaların restorasyon projesinin tamamlanmasına yönelik olduğunu belirten Söğüt, "Burada bina üzerinde antik döneme ait filozof Menippos'un yaptığı takvim var. Daha da ilerisi Roma döneminde Stratonikeia'da satılan tüm ürünlerin, verilen tüm hizmetlerin adları ve tavan fiyatları da var. Burası hem meclis binası olması hem de üzerindeki antik dönem ve Osmanlı dönemine ait yazıtlar bulunması açısından önemli" dedi.

Meclis binasının bulunduğu alanın tüm dönemlerin birlikte görüldüğü yerlerden olduğunu vurgulayan Söğüt, bu nedenle meclis binasının kuzey tarafındaki girişinin olduğu yerde yazıtların bulunduğu kısımlarda hem altyapıdaki kısımların basamaklarını tamamladıklarını hem de 8,85 metre uzunluğundaki sütunun tamamını ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

Söğüt, buradaki amaçlarının meclis binasının antik dönemde sahip olduğu oturma sıraları, iki giriş kapısı, sütunun yüksekliğini ve ihtişamını gelen ziyaretçilerin görmesi olduğunu kaydetti.

"Meclis binasının giriş kapıları antik dönemdeki ihtişamına kavuştu"

Geleceğe miras bırakma anlamında buradaki yapıları ve mimari elemanları yerinde sergilediklerine işaret eden Söğüt, "Biz restorasyon yapacağımız yerlerde yüzde 90'a yakın malzemesi varsa ona göre çalışma yürütüyoruz. Burası da öyleydi. Yapının basamaklarını korumak anlamında kenarlarına yeni desteklemeler yaptık. Kuzey ve güney de meclis binasına giriş kapıları vardı ve onları kendi yerlerinde restore ettik, antik dönemdeki ihtişamına da kavuşmuş oldu. Sütunların tamburlarını mermerlerle tamamladık" diye konuştu.

Söğüt, çalışmayla, ziyaretçilerin meclis binasında antik dönemdeki millet vekillerinin oturduğu basamaklarında oturarak alanda dinlenebilmelerini ve belirli seviyede yapıyı ayakta görmelerini sağlamayı istediklerini dile getirdi.

Bölgede restorasyon çalışmalarına ilave olarak kazı çalışması da yaptıklarını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Meclis binasının güney tarafında yürütülen kazılarda meclis binasının çevre duvarının güneyindeki kısımda portik (üstü örtülü ve önü sütunlu açık galeri) düzenlemesinin nasıl olduğunu, arkadaki daha erken duvarları ve sonraki Helenistik dönem duvarlarını açığa çıkardık. Kentin birçok bölgesinde de hem kazı hem de restorasyon çalışması sürdürüyoruz."

Meclis binasının antik dönemde Stratonikeia'nın şehir devleti olduğunu gösteren bir yapı olduğuna dikkati çeken Söğüt, meclis binasının kuzey duvarlarının dış kısmında Latince, aynı duvarın iç yüzünde Yunanca ve güney duvarı dış kısmında ise Osmanlıca yazıtlar bulunduğunu kaydetti.