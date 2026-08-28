MIcrosoft’un kurucusu Bill Gates, yapay zeka çağının insanlık tarihinin en çalkantılı geçiş dönemlerinden biri olacağını belirterek küresel liderlerin bu dönüşüme hazır olmadığı konusunda uyardı. Kişisel blogunda yayımladığı makalesinde, “En iyi koşullarda bile bu yeni dönem çalkantılı geçecek” diyen Gates, teknolojinin sağlık, enerji ve tarımda büyük faydalar sağlayabileceğini ancak ilerlemenin ciddi riskler doğu-

racağını belirtti.

10 YILDA SARSACAK

Gates’e göre yapay zeka, ya tarihin en büyük ‘eşitleyicisi’ olacak ya da en kötü ‘adaletsizlik kaynağına’ dönüşecek. Bu sürecin yönetilebilmesi ve faydalarının zararlarından daha ağır basması için acilen küresel bir plan yapılması gerektiğini savunan ünlü iş insanı, yapay zekanın on yıl gibi kısa bir sürede neredeyse tüm sektörleri sarsacağını vurguladı.

3 somut öneri

Gates’e göre en büyük risklerden biri istihdamda yaşanacak kalıcı kayıplar. Başta hukuk, yazılım, veri analizi ve müşteri hizmetleri gibi beyaz yakalı işlerin yanı sıra, maliyetleri hızla düşen robotlar nedeniyle inşaat ve konaklama gibi mavi yakalı meslekler de tehdit altında. Piyasa dinamiklerinin bu süreci hızlandıracağını belirten Gates, müdahale edilmezse zenginliğin çok küçük bir azınlığın elinde topla- nacağını ifade etti.

Bu çalkantıyı önlemek için üç somut öneri sunan Gates; devletlerin yapay zeka token’larını ve robotları vergilendirmesini, havacılık veya nükleer denetim benzeri uluslararası yeni bir yönetim mekanizması kurulmasını ve yaşlı bakımı gibi bazı kritik sektörlerin sadece insanlara rezerve edilmesini tavsiye etti.

Yapay zeka çağı için küresel yol haritası

-Nükleer denetim kurumlarına benzer, uluslararası bir yapay zeka organizasyonu kurulmalı.

-Yapay zeka token'larının ve robotlar vergilendirilmeli. Bu vergi, şirketlerin insan iş gücünden makineler lehine kontrolsüzce kaçmasını yavaşlatabilir.

-Yapay zekanın insan yerini almasının yasaklandığı ‘insana ayrılmış’ meslek alanları oluşturulmalı.

-Yapay zeka token'ları ve robotlar üzerinden vergi alınarak, işini kaybedenlerin yeniden eğitimi ve sosyal güvenlik ağları finanse edilmeli.

-Çocukları hedef alan yapay zeka arkadaşlık uygulamalarına yasal kısıtlamalar getirilmeli.

-ABD ve Çin, teknolojik rekabet baskısı altında kalmadan ortak güvenlik normlarında uzlaşmalı.

Yapay zekanın sadece zenginler için değil, düşük gelirli ülkelerde de fayda sağlaması için adımlar atılmalı.

Nobel Ödüllü Acemoğlu’ndan 3 öneri: İnsan emeğinin önüne geçmesin

Nobel ödüllü bilim insanı,MIT Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, hayatın hemen hemen her alanına etki eden yapay zeka alanındaki gelişmelerin insanlığın yararına bir yönde ilerlemesi için yapılması gerekenlere dair görüşlerini kaleme aldı. Acemoğlu, yapay zekanın insan emeğini ikame etmek yerine tamamlaması için ‘Şimdi harekete geçmeliyiz” çağrısı yaptı. Ünlü iktisatçıya göre teknoloji devleri, insan zihniyle eşit yapay genel zekâ geliştirmek yerine, çalışanların becerilerini destekleyen araçlara odaklanmalı. Acemoğlu, toplumsal istikrar ile demokratik sistemin korunması için adil refah paylaşımının hayati olduğunu savunuyor.