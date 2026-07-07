İngiltere’nin başkenti Londra ilginç bir "imar" krizine sahne oluyor. Güney Londra'da yaşayan 65 yaşındaki emlak geliştiricisi Steve Thorpe, Almanya'dan getirttiği orijinal Berlin Duvarı parçasını izin almadan arka bahçesine dikince belediyeyle ve komşularıyla karşı karşıya geldi.

Daily Mail başta olmak üzere İngiliz basınında geniş yankı uyandıran olay, "tarihi eser" ile "kaçak yapı" arasındaki ince çizgiyi tartışmaya açtı.

3 METRELİK DEV BETON İÇİN ÖZEL VİNÇ KURULDU

Herne Hill ve Dulwich yakınlarındaki evinin bahçesine 3,1 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 2,8 ton (6.200 lbs) ağırlığında devasa bir beton blok yerleştiren Thorpe, mahallede küçük çaplı bir şok yarattı. Üzeri orijinal grafitilerle kaplı olan bu devasa anıt, çevre evlerden de rahatça görülebiliyor.

Duvarın bahçeye yerleştirilme süreci ise adeta bir mühendislik harikası. 2025 yılının başlarında, kötü hava koşullarına rağmen özel yapım bir taşıma arabası, iskeleler, rampalar, vinçler ve ağır iş makineleri kullanılarak bu dev blok binanın arkasına taşındı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK OLAYI" DEDİ

Berlin Duvarı'nın yapımına başlandığı yıl olan 1961'de doğan Steve Thorpe, bu sıra dışı hamlesinin arkasında tamamen kişisel bir tarih tutkusu olduğunu söylüyor. Duvarın 1989'daki yıkılışını "Hayatım boyunca şahit olduğum en büyük olay" olarak nitelendiren Thorpe, bu tarihi parçanın izini Almanya’nın Siggelkow bölgesindeki bir tahıl çiftçisinde bulmuş.

Çiftçinin tarım depolarını desteklemek için yüzlerce duvar parçası kullandığını öğrenen Thorpe, arkadaşıyla birlikte Almanya'ya giderek bu özel parçayı seçti. İngiltere'ye getirebilmek için özel ithalat ve ihracat lisansları aldı, parça tırlar ve feribotlarla adaya taşındı.

KOMŞUSU ŞİKAYET ETTİ BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anıtın bahçeye dikildiği gün bir komşusu Thorpe’a bunun için izni olup olmadığını sordu ve ardından Güney Londra'daki Southwark Belediyesi'ne resmi şikayette bulundu. Komşu, bu büyüklükte bir yapının izinsiz dikilemeyeceğini savunuyor.

Thorpe ise durum üzerine geriye dönük bir imar izni başvurusunda bulundu. Kendini savunurken ilginç bir argüman sunan emlakçı, "Bunun için izin almam gerektiğini düşünmedim çünkü bu sıradan bir yapı veya duvar değil, tarihi bir sanat eseri (artefakt)" dedi.

ADETA BİR TARİH DERSİNE DÖNÜŞTÜ

Yaşanan krize rağmen Thorpe, mahalledeki pek çok kişinin kendisine destek olduğunu belirtiyor. Hatta mahalledeki çocuklar Soğuk Savaş dönemini öğrenmek için bahçeyi ziyaret ediyor. Thorpe gelenlere dağıtmak için bilgilendirici broşürler bile bastırdı ve duvarın sert görüntüsünü yumuşatmak için etrafına ağaçlar dikti.

Southwark Belediyesi şikayeti onayladı ve konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Yetkililer, 15 Temmuz'da alanda bir inceleme yapacak. Eğer geriye dönük imar izni reddedilirse, bu 2.8 tonluk tarihi anıtın Londra'daki geleceği büyük bir belirsizliğe gömülecek.