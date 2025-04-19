HAFTALARCA SÜREN EMEK
Kazılarda bulunan eserler, gün ışığında yeni bir yolculuğa başlıyor. Eserler restorasyon için müzeye teslim ediliyor.
Giyimli Kadın heykeli, Perge Antik Kenti’nde bulundu. Genel yapısı ve kırık bölümleri ölçüldü.
Küçük fırçalar, sond, pens ve neşter gibi cerrahi el aletleriyle haftalar süren çalışması sonrası sergilenmeye hazır hale getiriliyorlar.
Eksik parçalar için malzeme hazırlandı. Kopan kısımlar onarıldı.
ÖNCELİK HER ZAMAN BİLİM
Parçalı eserler ise uzun uğraşlar sonucu uygun malzemelerle birleştiriliyor. Eksik parçalar için uygun malzemeyle restorasyon işlemi yapılıyor. Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Harun Güllü, “Önceliğimiz bilim” diyor.
Heykel özenle birleştirildi.