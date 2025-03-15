Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aynalı köyünde yaşayan K.B'nin evine operasyon düzenledi.
4 GÖZALTI
Evde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve bir tablo ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.