Rezalet, İspanya’nın Balear Adaları’na bağlı Majorca adasında bulunan Sóller kentinde yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, mavi ceketli, altı çıplak bir adam yolun ortasında ayakta dururken, yanında diz çökmüş üstsüz bir kadın görülüyor...

Görüntülerin tarihi bir yapının hemen önünde gece saatlerinde kaydedildiği görülüyor.

Konuyla ilgili konuşan bir yerel sakin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

-Yıllardır kaliteli turizmin getirilmesi gerektiği konuşuluyor, böylece bu tür görgüsüzlüklerin önüne geçilecekti.

-Ama sonunda gerçeklerle yüzleşiyoruz: İşte elimizde olan bu.

Görüntülerin yayılmasının ardından söz konusu şahıslar hakkında herhangi bir polis soruşturması başlatılıp başlatılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.