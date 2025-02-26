Milyonlarca vatandaşın açlıkla boğuştuğu ve barınma krizini en derinden hissettiği günlerde iktidardan birbiri ardına konut kampanyası haberleri geliyor. Bu kampanyalar soruna çare olmuyor çünkü, şatafatlı basın toplantılarında süslü cümlelerle duyurulan bu kampanyalardaki projelerin birçoğu bitirilemiyor. Barınma krizinin en tepeye ulaştığı ve kiralara yüzde 25 zam sınırının geldiği 2022 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 5 milyon 135 bin 324 vatandaşın başvuru yaptığı “İlk Evim Projesi” hâlâ tamamlanamadı.

13 Eylül 2022 tarihinde duyurulan projenin üstünden 2 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Konutların sadece yüzde 36.5’inin ihalesi yapıldı, aradan 2 yıl 4 ay geçti ama hâlâ konutlar teslim edilmedi, ihaleler de tamamlanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak açıklanan proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut fiyaskosu oldu” dedi.

Yüzde 63’ü ihale bekliyor

Cevdet Akay, bu projenin akıbetini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybedince yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Kurum, verdiği yanıtta projenin duyurulmasının ardından projedeki konutların yalnızca yüzde 36.46’sının ihale edildiğini söyledi. Bakan Kurum, sosyal konut kampanyasında 91 bin 134 adet konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, yüzde 63.54’ünün ihalesinin ise yapılmadığını açıkladı. Projeye güvenerek borçlanan, kirada yaşayarak bu projedeki evlerinin teslimini bekleyen binlerce vatandaşın geleceği belirsiz kaldı.

91 bin konutun akıbeti belirsiz

Murat Kurum, ihalesi tamamlanan 91 bin 134 adet konutun hangi aşamada olduğuna dair ise bir bilgi vermedi. Akay da şu değerlendirmeyi yaptı: “25 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da yapılan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, ‘Söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz’ dediler. Aradan 2 yıl 4 ay geçti ama konutlar teslim edilmedi, ihalesi dahi tamamlanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi dediler ama Cumhuriyet tarihinin en büyük konut fiyaskosu oldu.”