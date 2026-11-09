Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla piyasaya süren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı.

2 Kasım'da gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından elde edilen dijital veriler ve yeni deliller ışığında, bugün (9 Kasım) sabah saatlerinde 3 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MASAK RAPORU YENİ İSİMLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada kapsam genişletildi. Geçtiğimiz hafta 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik yapılan ilk baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun incelenmesiyle birlikte şebekenin bağlantıları çözüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, suç örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 yeni şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI SATIŞ AĞI

Kullanım ömrü dolmuş kanser ilaçlarının kutu ve prospektüslerini değiştirerek, ilaçları tarihi geçmemiş gibi gösterip yurt içi ve yurt dışı pazarına süren şebekeye yönelik operasyonun ikinci aşamasına geçildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla operasyon başlattı.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Antalya ve Kayseri illerinde adresler belirlendi. Ekipler, 18'i ikamet ve 3'ü iş yeri olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı arama ve gözaltı işlemi gerçekleştiriyor. Soruşturma kapsamındaki incelemelerin ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

2 Kasım tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren çeteye operasyon yapılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre 22 kişi gözaltına alınırken 2 şüpheli için de yakalama çalışmaları yapılmıştı.

Mali incelemeler sonucunda 650 milyon TL'lik para trafiği olduğu belirlenmiş, İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Suçtan dolayı elde edildiği değerlendirilen taşınmaz ve taşınırlarla banka hesaplarına el konulmuştu.