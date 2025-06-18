Amasra’da bir marketten alışveriş yapan genç kadın, aldığı kuru yemiş paketinin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark etti. Ürünü iade edip parasını geri almak isteyen kadın, market sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce kadın yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.
Kaydedilen görüntülerde esnafın kadına, "Görüntüleri silmezseniz Amasra’da bu kadar rahat gezemezsiniz" diyerek tehditte bulunduğu duyuluyor.
Kadının, tehdit ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı nedeniyle ilgili esnaf hakkında Bartın İl Ticaret Müdürlüğü ve emniyete şikayette bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.