İskoçya'nın köklü finans kuruluşlarından Royal Bank of Scotland, milli futbolcu Scott McTominay'in hafızalara kazınan rövaşata golünü ölümsüzleştirmek adına son derece nadir ve sınırlı sayıda özel bir 20 sterlinlik banknot bastı.

Bu özel hatıra parası, İskoçya Milli Takımı’nın 18 Kasım 2025 tarihinde Danimarka’yı 4-2 mağlup ederek 1998 yılından bu yana ilk kez FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandığı tarihi zaferi kutlamak amacıyla tasarlandı.

Karşılaşmada takımı adına perdeyi açan ilk golü kaydeden McTominay'in estetik vuruşu, banknotun üzerine estetik bir motif olarak işlendi.

SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK

Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, bu özel tasarımlı banknottan dünya genelinde sadece 100 adet üretildiği bildirildi.

Koleksiyon değerindeki bu paraların 50 adedinin doğrudan dağıtılacağı, kalan kısmından 25 adedinin şanslı kişilere çekilişle sunulacağı, son 25 adedinin ise düzenlenecek bir açık artırmayla koleksiyonerlere satılacağı belirtildi.

Futbolseverlere ve koleksiyon meraklılarına bu eşsiz parçaya sahip olma şansı tanınan süreçte, hem çekilişin hem de açık artırmanın 22 Mayıs itibarıyla başladığı ve 26 June tarihine kadar devam edeceği aktarıldı. Royal Bank of Scotland, açık artırmadan elde edilecek tüm gelirlerin evsizlikle mücadele eden anlamlı bir sosyal yardım vakfına bağışlanacağını ilan etti.