Dünyanın en büyük ve en güçlü roket sistemi olarak geliştirilen SpaceX Starship V3, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Super Heavy V3 güçlendiricisiyle fırlatılan dev roket, yeni nesil Starlink V3 uydularını yörüngeye taşıyarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. İnsanları Ay ve ilerleyen yıllarda Mars'a taşımak üzere geliştirilen sistemin, önümüzdeki 2 yıl içinde Ay görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Test uçuşu, Cuma günü TSİ 18.51'de SpaceX'in Teksas'ın güneydoğusundaki Starbase tesisinden gerçekleştirildi ve şirket tarafından canlı yayınlandı. Fırlatmanın ardından Super Heavy V3 güçlendiricisi, Starship'i planlanan yörünge altı rotasına başarıyla taşıdı.

Yaklaşık 10 dakika sonra Super Heavy güçlendiricisi kontrollü şekilde Meksika Körfezi'ne iniş yaparak görevini tamamladı. Starship ise yaklaşık bir saat süren uçuşun ardından Hint Okyanusu'na kontrollü iniş gerçekleştirdi. Böylece test uçuşunun tüm temel hedefleri başarıyla yerine getirildi.

124 metrelik dev sistem

Starship sistemi, yeniden kullanılabilir iki ana parçadan oluşuyor: Üst kademe görevini üstlenen Starship uzay aracı (Ship) ve onu uzaya taşıyan Super Heavy güçlendiricisi. Yaklaşık 124 metre yüksekliğindeki sistem, SpaceX'in halen aktif olarak kullandığı Falcon 9 roketlerinden çok daha büyük bir yapıya sahip.

13'üncü test uçuşunun ilk olarak 17 Temmuz'da yapılması planlanmıştı. Super Heavy'nin bazı motorlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle fırlatma son anda iptal edildi. Daha sonra 23 Temmuz'a ertelenen deneme ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha gecikti.

Starship bugüne kadar toplam 13 test uçuşu gerçekleştirdi. Bunların sekizi başarıyla tamamlanırken, son görev aynı zamanda aylar süren çalışmaların ardından geliştirilen Starship V3 konfigürasyonunun ilk uçuşu oldu.

Hedef Ay ve Mars

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'i bu yıl mürettebatlı uçuşlar için sertifikalandırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

NASA'nın Artemis programı kapsamında ise Starship'in 2027 yılında Artemis III görevi için Dünya yörüngesinde görev alması, ardından 2028 yılında Artemis IV kapsamında astronotları Ay yüzeyine indirmesi planlanıyor.

Yeni nesil Starlink V3 uyduları fırlatıldı

Bu test uçuşunda Starship, daha yüksek internet hızı ve daha geniş veri kapasitesi sunacak 20 adet Starlink V3 uydusunu da yörüngeye taşıdı.

SpaceX'in uzun vadeli hedefi, alçak Dünya yörüngesinde 100 bin adede kadar Starlink V3 uydusu işletmek. Şirketin mevcut Starlink ağı ise yaklaşık 10 bin 800 uydudan oluşuyor.

Günde birkaç kez fırlatma hedefleniyor

Bu görevde Starship ve Super Heavy okyanusa kontrollü iniş yaptı. SpaceX'in nihai planı, her iki aracın da tamamen yeniden kullanılabilir hale gelmesi ve Starbase'deki özel yakalama kuleleri tarafından karada karşılanması. Şirket, sistem olgunlaştığında Starship'in Dünya'dan günde birkaç kez fırlatılabilecek operasyonel bir uzay taşıtına dönüşmesini hedefliyor.

Yaklaşık 110 ton yük taşıma kapasitesine sahip Starship, tamamlandığında insanlı Ay görevlerinin yanı sıra Mars seferleri ve büyük ölçekli uydu fırlatmalarının da temel platformlarından biri olacak.