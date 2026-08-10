Sözcü Muhabiri Bala Ateş Irmak Çerçeve Yasa'nın Meclis'e geldiği tarihi günde Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı. 512 milletvekilinden 410'unun Çerçeve Yasa'ya 'evet' demeye hazır olduğunu aktaran Irmak şu açıklamaları yaptı:

"Bugün Mecliste hararetli anlar yaşanabilir. Yeni Parti'nin tutumunu henüz net değil. Milletvekilleri saat 10'da başlayacak olan kapalı grup toplantısına doğru gidiyor. Özel'de gelecek ve nihai karar verilecek. Özel, 2 kez toplantı yaptı ve Özel'e oylarının rengi soruldu. Özel ise 'komisyondaki en baştaki tutumumuzu devam ettireceğiz' diyerek 'evet' diyeceklerine işaret etti. Ancak müzakere süreci hala devam ediyor.

YENİ PARTİ'DE 'HAYIR' DİYECEK İSİMLERİN SAYISI DA FAZLA

Yeni Parti'de süreci desteklemeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu noktada Özel'in ne yapacağı merak ediliyor. Milletvekillerini istediği gibi oy kullanmaya serbest bırakmalar planlanıyor. Özellikle desteklemeyenlerden bazrılar tutuklu belediye başkanlarını ve kayyumları işaret ettiler. Komisyon görüşmeleri sonrasında Yeni Parti'nin önergeleri de oldu. İki süreç birlikte işlesin de diyorlar. Demokratikleşme adımları 1 Ekim'den sonra Meclis açılınca gündeme yeniden gelecek. Bu noktada Hayır diyenlerin sayısı da çok fazla. Özel ile birlikte 90 milletvekili var yarı yarıya evet ve hayır oyu çıkabilir gibi duruyor.

HARARETLİ DAKİKALAR YAŞANABİLİR

Bugün partilerin genel kurula tam kadro katılması bekleniyor. Saat 14.00 sularında çerçeve yasanın görüşülmeye başladığını göreceğiz. İYİ Partinin itirazları ile hararetli bir süreç yaşanabilir.