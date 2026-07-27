Çinli çip üreticisi CXMT, büyük ses getiren halka arzının ardından Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İşlem gününde hisselerinde yüzde 535’lik sert bir yükseliş kaydeden bellek çipi üreticisi, bu performansıyla Çin'in yurtiçi borsalarında işlem gören en büyük şirketi unvanını elde etti.

ÇİN TARİHİNİN EN BÜYÜKK İKİNCİ HALKA ARZI

Seans içerisinde en yüksek seviyesi olan 55,03 yuanı gören şirket, yaklaşık 3,7 trilyon yuan (547 milyar dolar) piyasa değerine ulaştı.

Yaşanan bu dikkat çekici değer artışı, Çin tarihinin en büyük ikinci halka arzı olma özelliği taşıyan ve 66,6 milyar yuana kadar fon toplanan başarılı bir sürecin ardından geldi.

YAPAY ZEKA VE KÜRESEL REKABETTE KRİTİK ROL

Çin’in önde gelen bellek çipi üreticisi konumundaki CXMT, akıllı telefonlardan yapay zeka sunucularına kadar pek çok alanda kritik bileşen olan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) sektöründe yabancı tedarikçilere meydan okuma hususunda ülkenin en büyük umudu olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük dördüncü DRAM üreticisi olan şirket, yatırımcılara Çin’in küresel yapay zeka altyapısındaki rolüne yatırım yapma olanağı tanıyan nadir ve odaklanmış seçenekler arasında yer alıyor.

PİYASA UZMANLARI UYARDI

Şirketin borsa performansını değerlendiren Beijing Xinhan Capital Genel Müdürü Ao Fei, hisse açılışının genel olarak beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini ancak açılışın ardından kaydedilen yukarı yönlü sert hareketin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Çin’in yerel A grubu hisse senedi piyasasına işaret eden Fei, bu piyasada yalnızca bellek teknolojilerine odaklanan şirketlerin son derece nadir olduğuna vurgu yaparak, ilk birkaç işlem gününde spekülatif bir çılgınlık yaşanması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.