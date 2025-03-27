Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin farklı bir skorla Brezilya'yı mağlup etti.

Brezilya Milli Takımı'nda Arjantin'e karşı alınan 4-1'lik yenilgi sabırları taşırdı. Brezilya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü. Alınan ağır yenilgi sonrası Brezilya basını, milli takım teknik direktörü Dorival Junior'ı eleştirdi. Eleştiriler yerini değişim iddialarına bıraktı.

ANCELOTTI LİSTE BAŞI

Carlo Ancelotti'nin yeniden gündeme geldiği ve Brezilya Futbol Federasyonu'nun olası teknik direktör değişimi için düşündüğü isimlerden biri olduğu belirtildi.

Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük koltuğu için Ancelotti ismi yeniden gündeme geldi. Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor.

Haberde, Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun Ancelotti için yeniden harekete geçtiği ifade edildi. Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşacağı belirtildi.